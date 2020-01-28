السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدعو إلى زيادة التغطية الصحية لمجابهة الحصبة في الكونغو الديمقراطية



الأمم المتحدة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

أكدت الأمم المتحدة ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابة جراء الحصبة في الكونغو الديمقراطية على الرغم من أن حالات الإصابة بالمرض أظهرت انخفاضًا في شهر ديسمبر الماضي.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى الإبلاغ عن أكثر من 6 آلاف حالة وفاة العام الماضي، وأن عمليات الإبلاغ عن حالات الحصبة لا تزال مستمرة في جميع المقاطعات الـ 26، مفيداً باحتمال ظهور حالات جديدة نتيجة لاستمرار وجود فجوات في تغطية التطعيم، الأمر الذي يحتاج إلى زيادة التغطية وفقًا لذلك، على حد تعبيره.

وأضاف دوجاريك أن هناك حاجة ماسة إلى 40 مليون دولار، من أجل توسيع نطاق التطعيم ليشمل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات ولتعزيز أنشطة الاستجابة لتفشي الأمراض بعد التطعيم.

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