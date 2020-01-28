السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب المصري يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الكينية



القاهرة 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

التقى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال اليوم مع رئيس الجمعية الوطنية الكينية جاستن موتوري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبُل تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني.

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