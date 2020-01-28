السعودية اليوم / الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي: فرضية حريق في إحدى عربات القطار أثناء مغادرته من محطة الركاب بالرياض غداً



الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

أعلنت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي أنه سيتم عند الساعة ( 10:30 ) من صباح يوم غد الثلاثاء وبالتنسيق مع الشركة

وتهدف الفرضية إلى الوقوف على استعداد وجاهزية الجهات المعنية بسلامة استخدام القطارات بالمملكة للاستجابة السريعة في التعامل مع الحرائق بأنواعها ، ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها بما يضمن الاستعداد التام للمحافظة على أفضل مستويات السلامة في جميع محطات وعربات القطارات بالمملكة.

// انتهى //

23:32ت م

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الرياض 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واسأعلنت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي أنه سيتم عند الساعة ( 10:30 ) من صباح يوم غد الثلاثاء وبالتنسيق مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تنفيذ فرضية حريق في إحدى عربات القطار أثناء مغادرته من محطة الركاب بالرياض.وتهدف الفرضية إلى الوقوف على استعداد وجاهزية الجهات المعنية بسلامة استخدام القطارات بالمملكة للاستجابة السريعة في التعامل مع الحرائق بأنواعها ، ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها بما يضمن الاستعداد التام للمحافظة على أفضل مستويات السلامة في جميع محطات وعربات القطارات بالمملكة.// انتهى //23:32ت م0281

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