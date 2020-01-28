السعودية | تحديات الأمن الغذائي وإدارة المياه على طاولة وكلاء الزراعة والمياه بمجموعة العشرين

المناطق - الرياض

ضمن جدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، ناقش وكلاء الزراعة ووكلاء المياه، في اجتماعهم الأول بالعاصمة السعودية الرياض، تعزيز الأمن الغذائي العالمي والتعاون في مجال إدارة المياه المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات العالمية للوصول الى الأهداف المرجوة، للحد من الفقد والهدر للغذاء وتشجيع الاستثمار الزراعي المسؤول و تبني إدارة مستدامة للمياه.

وتناول الاجتماع الذي استمر لمدة يومين أبرز التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وادارة المياه. وحضر اللإجتماع ممثلي الدول الأعضاء والدول المستضافة، إلى جانب ممثلين من منظمات دولية وإقليمية، وترأسه كل من الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان، وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، والدكتور عبد العزيز بن محارب الشيباني وكيل الوزارة للمياه من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتعد قضيتا الأمن الغذائي وإدارة المياه من أشد القضايا العالمية إلحاًحا؛ إذ يفتقر قرابة 800 مليون إنسان إلى الموارد الغذائية اللازمة، ولا يزال مليار إنسان يعانون من شح المياه. وحرصا من المملكة على تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، ستسعى من خلال رئاستها لمجموعة العشرين إلى تعزيز التوافق حول السياسات الكفيلة بالتصدي للتحديات الناشئة في قطاع الزراعة. كما ستعزز المملكة

الجهود المبذولة لمعالجة قضية فقدان الموارد الغذائية وهدرها وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه. ومن المقرر انعقاد الاجتماع الثاني لوكلاء الزراعة واجتماع وزراء الزراعة في شهر مارس 2020.