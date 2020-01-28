السعودية | هذا موعد إيقاف تداول أسطوانات الغاز الكبيرة بالسعودية

شكرا لقرائتكم هذا موعد إيقاف تداول أسطوانات الغاز الكبيرة بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت "شركة الغاز والتصنيع الأهلية" في السعودية بأنه سيتم إيقاف تداول أسطوانات الغاز الكبيرة ذات حجم 22 كيلوغرام ابتداءً من 1 شوال 1441 وهو الموعد النهائي لقبول استبدال هذه الأسطوانات. وأكدت الشركة أمس الاثنين بأنه سيتم استبدال الأسطوانات الكبيرة بأسطوانتين ذات سعة 11 كيلوغرام، ولن يتم فرض أي رسوم مالية على المستهلك إثر عملية الاستبدال. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي من منطلق رفع مستوى ‏السلامة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة بما يتوافق مع ‏اشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة‎

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