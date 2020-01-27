خطوات تقديم الاعتراض في حساب المواطن

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه يجب تحديث البيانات وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية.

ورد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل، وتم تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية، يمكن التوجه إلى أيقونة دارسة الأهلية، وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك ويلزم الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب، في حال تم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر.

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ودعا حساب متابعات الخليج 365 المستفيدين إلى تحديث بياناتهم قبل يوم 25 يناير الجاري، من أجل دراستها ودخولها في دورات الأهلية المقبلة، وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني، في بيان له: إن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة، التي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقًا، إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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