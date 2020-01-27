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الأهلي يستضيف قاهر لوكوموتيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يستهل الأهلي مشواره في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم باستضافة بطل طاجيكستان، فريق استقلال دوشنبه اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، في مباراة واحدة تدخل ضمن الدور المؤهل لدور المجموعات.

ويخوض الأهلي هذا الملحق بعد أن حل رابعا في الترتيب لفرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، فيما تشارك أندية الهلال (بطل النسخة الماضية لأبطال آسيا) والنصر بطل الدوري المحلي الموسم الماضي، والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، بصورة مباشرة في دور المجموعات.

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وكان فريق استقلال دوشنبه تأهل إلى الملحق النهائي، بعد تجاوز لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، الثلاثاء الماضي في مباراة الدور التمهيدي الأول بالفوز عليه 1-0.

ويطمح الأهلي لاجتياز عقبة ضيفه لينضم إلى فرق المجموعة الأولى التي تضم الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي، والمتأهل من العين الإماراتي وبونيودكور الأوزبكي.

يذكر أن الأهلي يعاني عددا من الغيابات المؤثرة، أبرزها مهاجمه وهدافه السوري الدولي عمر السومة الذي أصيب في الكتف خلال مباراة فريقه الخميس الماضي أمام الرائد في الجولة الـ15 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تكفل بإهداء فريقه الفوز بهدفيه اللذين أحرزهما خلال دقيقتين من عمر المباراة.

وتضم قائمة المدير الفني السويسري كريستيان جروس للبطولة الرباعي الأجنبي: عمر السومة، والجزائري يوسف البلايلي، والألماني ماركو مارين، والبرازيلي جوزيف دي سوزا.