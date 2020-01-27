أمير الشرقية يرعى «همم إيفاء»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الدمام
يرعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، البطولة الأولى لكرة المرمى التي تنظمها جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالدمام اليوم تحت شعار «همم إيفاء»، بمشاركة عدد من طلاب المدارس والجمعيات من ذوي الإعاقة الحركية، ونادي المنطقة الشرقية لرياضة ذوي الإعاقة.
وتستهدف البطولة التي تستمر يومين ذوي الإعاقة الحركية بمختلف درجاتها، وكذلك من غير ذوي الإعاقة بشرط أن تكون بوضع الجلوس حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، كما يراعى تصنيف الفرق من حيث قدراتهم وإمكاناتهم.
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