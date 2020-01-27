للمرة الأولى.. فضية الجوهرة متاحة للأفراد والعوائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
تقرر أن تكون المنصة الفضية لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة متاحة أمام جماهير الأهلي من الأفراد والعوائل للمرة الأولى، وذلك خلال المواجهة التي تجمع الفريق اليوم بضيفه استقلال دوشنبه الطاجاكستاني، ضمن الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.
على الصعيد نفسه، وصف مدرب الأهلي كريستيان جروس خصمه اليوم بالقوي، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة. وقال «دوشنبه خصم قوي ويطمح للتأهل، نتوقع مباراة صعبة وقوية، لقد تابعت مباراته أمام لوكوموتيف الأوزبكي، والتي تأهل من خلالها عقب الفوز 1-0».
وأضاف «علينا أن نظهر روح العزيمة والإصرار، ونتمنى أن يكون الجمهور حاضرا لمساندة اللاعبين في بداية المشوار القاري».
من جانبه، قال قائد الفريق ياسر المسيليم إن فريقه يدرك أهمية بطولة دوري أبطال آسيا، وسيخوض مباراة اليوم بهدف الفوز وبلوغ دور المجموعات.
وقال المسيليم في المؤتمر الصحفي «اللاعبون يدركون أهمية البطولة، ولا بديل عن الفوز اليوم لأنها مباراة واحدة مثل مباريات الكؤوس ولا مجال للتعويض، فقط علينا أن نركز لنحقق هدفنا في التأهل إلى دور المجموعات».
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