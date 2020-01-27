السعودية | التحالف يطلق جسرا جويا لنقل مرضى اليمن للعلاج بالخارج

شكرا لقرائتكم التحالف يطلق جسرا جويا لنقل مرضى اليمن للعلاج بالخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن جسراً جوياً لنقل المرضى من اليمن للعلاج في الخارج.

وسيتم، من خلال هذا الجسر، نقل الحالات المستعصية للمرضى للعلاج في مصر والأردن.

ويتعاون التحالف، في هذا الجسر، مع منظمة الصحة العالمية، بهدف إغاثة مرضى اليمن.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي مساء الاثنين أن هذه الخطوة "تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء قرار التحالف بإقامة الجسر "إلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ 14مايو/أيار 2018".

وقد أطلق على الطائرات التي ستستخدَم في جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة".