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عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، الاثنين 27 يناير/كانون الثاني، قرارا جمهوريا قضى بتعيين اللواء الركن أحمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية السابعة، التي تتمركز في نهم (شرق صنعاء)، خلفا خلفاً للواء محسن الخبي. قد يهمك ايضاً: عاجل : الرئيس هادي يطيح بقائد المنطقة العسكرية السابعة “نهم“ ويعين ضابط في الحرس الجمهوري.. ماعلاقته بـ أحمد علي عبدالله صالح؟

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وشغل اللواء الركن أحمد حسان جبران منصب قائد المنطقة العسكرية الثالثة خلفا للواء الركن عبدالرب الشدادي، بعد اغتيال الأخير في صرواح يناير 2017م.

المؤهلات العلمية: – دبلوم حاسوب. – ليسانس حقوق جامعة صنعاء. – بكالوريوس علوم عسكرية. – قيادة سرايا مدرعات. – قيادة كتائب. – قيادة ألوية. – ماجستير علو عسكريه (قيادة وأركان مشتركة، اليمن). – شهادة زمالة كلية حرب عليا (الأكاديمية العسكرية اليمنية).

المناصب العسكرية التي تولاها: – قائد جناح الصيانة في مدرسة المدرعات (1984 – 1985). – قائد سرية مشاة (1986). – عمليات كتيبة مدرعات (1987). – ركن توجيه لواء (1988 – 1990). – قائد كتيبة مشاة (1990 – 1995). – قائد كتيبة دبابات (1995 – 1997). – قائد كتيبة مدفعية ميدان (1997 – 2002). – نائب رئيس عمليات اللواء 314 مدرع (2002 – 2004). – نائب مدير شعبة المدرعات حرس جمهوري (2004 – 2005). – رئيس عمليات اللواء 22 حرس جمهوري (2005 – 2007). – أركان حرب اللواء 22 حرس جمهوري (2007 – 2009). – قائد اللواء 26 حرس جمهوري (2009 – 2010). – نائب مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري حرس جمهوري (2010 – 2012). – مدير دائرة القوى البشرية والتأمين الإداري احتياط (2012 – 2013). – قائد اللواء 102 مشاه احتياط (2013 – 2015). – انضم للشرعية في سبتمبر 2015. – قائداً المنطقة العسكرية الثالثة وقائداً للواء 13 مشاة (2017) .

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