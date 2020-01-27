شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مذيعة الجزيرة “ غادة عويس “ تنعي آل الشيخ قبل قليل : إلى جهنم وبئس المصير! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقب حملة من الهجوم على الإعلامية غادة عويس، وصفت أحد الذباب الإلكتروني بـ " مسيلمة الكذاب".



وقالت عويس في تدوية لها على حسابها في توتير : " أيها المسيلمة ذكّرني بما تسميه "تغريدات عن جيش النصره" .. لم تجد خطأ مهنيا في عملي الصحفي فتلجأ إلى السباب والشائعات والتنمّر والذكورية والتخوين وقذفي وتخوين أهلي والتنابز بالألقاب.

قد يهمك ايضاً:

عاجل : الرئيس هادي يطيح بقائد المنطقة العسكرية السابعة “نهم“ ويعين ضابط في الحرس الجمهوري.. ماعلاقته بـ أحمد علي عبدالله صالح؟



عاجل : إليكم خريطة وتفاصيل معارك اليوم وأماكن تمركز الجيش والحوثيين عقب المعركة الشرسة في نهم والجوف ومأرب (صور)



ورد الآن.. سلطان عمان هيثم بن طارق ‘‘يتنازل’’ ويذهل حكام الخليج والعمانيين بهذا القرار المفاجئ.. شاهد (وثيقة رسمية)



عاجل : مذيعة الجزيرة “ غادة عويس “ تنعي آل الشيخ قبل قليل : إلى جهنم وبئس المصير!



مشهد يحبس الأنفاس.. مصري فدائي ينقذ ابنته من الدهس تحت عجلات القطار بطريقة لا تخطر على بال (فيديو لأصحاب القلوب القوية)



عاجل : السعودية تفاجئ الجميع بقرار صادم بشأن رسوم الوافدين

مذيع الجزيرة فيصل القاسم ينبش “العلاقات الغرامية“ لحكام العرب ويكشف “معشوقاتهم السرية“!.. (تفاصيل محرجة)



وأخيرًا.. زوج نانسي عجرم يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف “السبب الحقيقي“ وراء قتل الشاب السوري داخل منزله ! (شاهد)



Advertisements

بعد السلطان قابوس .. المرض الخبيث يقتل ‘‘حاكم عربي جديد’’ شاهد من يكون؟؟



مصير مأساوي لمذيعة MBC وقناة العربية “ فاديا الطويل “ صاحبة برنامج “صباح الخير يا عرب“.. شاهد ماذا حدث لها؟



هل توجد صداقة بين رجل وامرأة بلا انجذاب جنسي ؟؟.. “دارسة صادمة“



مذيعة MBC “لجين عمران“ تفاجئ جميع متابيعها بتحول رهيب في ملامحها.. لن تصدق كيف أصبحت؟؟ (فيديو أربك الجميع)



وفاة عروسين في ليلة الدُخلة وهما في وضع حميمي.. والسبب صادم!



أردني يغتصب ابنته 39 مرة وينقل لها الإيدز!.. لن تُصدّق ما حدث له قبل إعدامه في السجن (شاهد)

دخلت شقة دعارة لممارسة الرذيلة مع عشيقها.. فكانت المفاجأة !



وأضافت عويس في ردها : جُدْ بما لديك ودعني وأبي نكسب حسنات، فهذا كله ينهيك عنه دينك فإلى جهنم وبئس المصير.. يا لبؤسك يا عبداللطيف".

وكان المغرد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ كان قد وجه حزم من التهم والسباب للإعلامية غادة عويس، حيث كتب قائلا : " أنا برضو .. ما في داعي نذكرك بتغريداتك عن جيش النصره يا شمطاء الجزيرة" .

وواصل في هجومه : الخونة لا حجة لديهم .. لذلك تجد ردودهم دائماً تأخذ منحى غير أخلاقي و ليس لها دخل في صلب الموضوع .. بيتك و بيت أبوك من زجاج يا بنت عويس فلا ترمي الشرفاء بدائك و وصمة عارك و عار والدك الذي باع وطنه لإسرائيل، بحسب قوله.

وكانت عويس قد غردت عن عبد اللطيف آل الشيخ أنه شخص وفيّ، في سماعه للجزيرة بالقول : " عبد اللطيف مشاهد وفيّ للجزيرة في النهار ولقنوات أخرى.. النكتة أنه يخلط بين مضمون القنوات الأخرى التي يواظب على مشاهدتها بحكم تربيته وأخلاقه وحاجاته الخاصة،وبين المضمون الإخباري السياسي للجزيرة..عيب يا عبد اللطيف.. إذا ابتليتهم بالمعاصي فاستتروا، أكان من الضروري ان تفضح نفسك.