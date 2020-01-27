بالصور: “حرس الحدود” يضبط نحو 102 طن حشيش وقات في المناطق الجنوبية

أسفرت متابعة قوات حرس الحدود لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود الجنوبية للمملكة، خلال شهر جمادى الأولى 1441هـ، عن ضبط إجمالي 1790 كجم من الحشيش و90 طناً و65 كجم من مادة القات المخدر. وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، مسفر القريني، أنه تم القبض على المتورطين في عمليات التهريب وعددهم 79شخصاً، هم 61 إثيوبياً و7 يمنيين و5 سعوديين و4 صوماليين وشخصان مجهولا الهوية. كما بيّن القريني أنه تمت إحالة المتهمين وتسليم المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، مشدّداً على استمرار رجال حرس الحدود في التصدي لكافة محاولات التهريب.

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