أكد خبير الطقس حسن كراني أن زائراً قطبياً جديداً يؤثر على المملكة فجر الأربعاء عبر الشمالية الغربية. وقال عبر حسابه في “تويتر”: ساد الدفء كل أجواء القطاع الغربي، كما كان متوقعاً، ومع نهاية اليوم يتحول محور الدفء لوسط الشمال، ويقترب من الوسطى. وأضاف: نهاية الثلاثاء يشمل الدفء العاصمة وبقية الوسطى، وفجر الأربعاء 29 يناير بداية زائر قطبي، وأقصى تعمّق للزائر الجديد الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “كراني”: زائر قطبي يطرق أبواب المملكة فجر الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.