“الأرصاد”: تقلبات جوية وأمطار بداية من الأربعاء.. وعودة الحرارة إلى الانخفاض مساء الخميس

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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنها تتوقع أن تشهد بعض مناطق المملكة -بمشيئة الله- تقلبات جوية بداية من يوم الأربعاء القادم وحتى السبت الذي يليه.

وأفادت بأن التقلبات المتوقعة تشمل هطول أمطار رعدية قد تكون مصحوبة بزخات من البرَد، وهبوب رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة أو أكثر، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة.

وأضافت أن المناطق التي قد تشهد هطول الأمطار هي مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان (من السبت إلى الأربعاء)، ومناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم والشرقية (يوم الأربعاء).

وتتوقع الهيئة كذلك أن يعود الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق بداية من مساء يوم الخميس القادم، وقد تصل درجات الحرارة إلى الصفر في بعض أجزاء مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.

