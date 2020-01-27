موثقا فعلته بفيديو.. النيابة توجه بالقبض على شخص أساء لطالبات ونعتهن بأوصاف مشينة

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أكد مصدر مسؤول أن النيابة العامة وجهت بالقبض على أحد الاشخاص، بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يسئ لطالبات الجامعة وينعتهن بأوصاف مشينة في إحدى المناطق.

وأوضح المصدر أن وحدة الرصد في النيابة العامة، أصدرت أمراً للجهات المختصة بالقبض على الشخص، وذلك بعد ظهوره في مقطع يتضمن محتواه إساءة إلى طالبات الجامعة في إحدى المناطق، ونعتهن بأوصاف مشينة تنطوي على القذف والشتم، مصاحبًا ذلك الأمر بتصوير لبعض الفتيات في مكان عام، وإسقاط بعض تلك الأوصاف المشينة بحقهن.

وأشار إلى أنه تم تحريك الدعوى الجزائية العامة، وذلك بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، وفحص الحسابات الشخصية والمعرفات الرقمية للمقطع، والقبض على الشخص المعنيّ بالإجراء واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

