وداعاً للعناء .. إجراءات جديدة للصكوك العقارية

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وجَّه وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، بالانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني، خلال الربع الأول من 2020، وإلغاء التعاملات الورقية، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات النهائية للانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني انتهت، حيثُ سيغني عن الصك الورقي في أي عملية عقارية جديدة.
وأضافت أنه ستصل للمستفيد بدلاً من ذلك رسائل نصية ببيانات الصكوك العقارية مع رابط إلكتروني لبوابة ناجز، حيث توجد محفظة رقمية واحدة آمنة تجمع كل عقارات المستفيد، بإمكانه الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.
يذكر أن الوزارة أتاحت الاستعلام إلكترونياً عن الصكوك العقارية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية للأفراد، في حين يستطيع قطاع الأعمال الاستفادة منها عبر منصة “واثق” بالتعاون مع شركة “ثقة”، أما القطاع الحكومي فبالربط مع بوابة “يسر” للتعاملات الحكومية.
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