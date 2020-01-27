الحوار الوطني ينفذ برنامج بناء السلام المجتمعي بنجران

برعاية امير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نفذ مركز الحوار الوطني بمنطقة نجران برنامج "بناء السلام المجتمعي" قدمه الدكتور خالد البديوي مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية. وأوضح مدير فرع المركز بنجران راشد بن محمد آل منجم، أن الهدف من البرنامج إعداد كفاءات وطنية قادرة على غرس قيم الحوار المجتمعي وترسيخ مبادئ الانسجام بين فئات المجتمع، وكذلك رفع المستوى المعرفي والإثراء المعلوماتي للمشاركين. ويتضمن البرنامج مسارين، الأول "البناء المعرفي لقائد الحوار المجتمعي"، وتناول أهداف برنامج الحوار الوطني، وغرس قيم الحوار المجتمعي ، وصناعة الانطباعات الإيجابية بين فئات المجتمع، وسمات قائد الحوار المجتمعي، وأثر إيمان قائد الحوار المجتمعي بالقيم ، ومهارة تحويل المواقف السلبية إلى إيجابية، إضافة إلى عوامل نجاح البرنامج، أما المسار الثاني، فهو "البناء الإثرائي لقائد الحوار المجتمعي"، وشمل مفهوم السلم المجتمعي في الطبيعة البشرية، وتطبيقات في بناء السلم المجتمعي ، وعوامل بناء السلم المجتمعي مع عرض عدد من التجارب الناجحة في ذلك.



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