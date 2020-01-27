شقراء تتصدر منسوب مياه السدود بـ70 مترا

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن منسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية ، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. منطقة الرياض اثيثيه 1.00 متر البير1.65 متر الثميله 1.45 متر الحائر 2.00 متر الحائر بالمجمعه 5.00 أمتار الحليفه المساعد 2.9 متر الحليفه بشقراء 70 مترًا المليه 3.20 أمتار المنحنى 6.60 أمتار ثادق 1.50 متر سدوس2.80 متر شعيب الغدير 1.40 متر شعيب القصر 1.25 متر صلبوخ 7.85 أمتار لبن 1.30 متر مرات 0.50 متر نمار2.50 متر منطقة مكة المكرمة الجناح 14.50 مترًا الراغية 3.00 أمتار الرامة 5.00 أمتار السبعان 2.00 متر الشعيراء 6.00 أمتار ثريبان 0.50 متر حجر 3.00 أمتار داماء 5.00 أمتار رابغ 29.50 مترًا منطقة المدينة المنورة أميرة 0.85 متر أحامر 1.40 متر النرعة 1.60 متر الفرع 5.40 أمتار منطقة عسير أبها 19.60 مترًا آل مسفر 5.70 أمتار الحرجه 2.50 متر الخلصة 10.40 أمتار غاليه8.30 أمتار الغرابه 15.50 مترًا الفوهه 17.20 مترًا Advertisements القوباء 13.40 مترًا بدوة 19.00 مترًا الملك فهد 44.15 مترًا تبالة 21.40 مترًا ترجس17.20 مترًا حلباء24.40 مترًا خرص9.40 أمتار عشران 26.40 مترًا عوص14.20 مترًا منطقة حائل الاديرع 2.70 متر الرتيق 1.80 متر الرقب 0.90 متر السلف 1.10 متر الشنان 2.00 متر منطقة الحدود الشمالية العوشقي2.00 متر ابالقور .50 متر الغربة0.50 متر اللويزية .30 متر عرعر1.30 متر منطقة جازان الريث 10.00 أمتار بيش 54.02 مترًا جازان 11.99 مترًا قرى 20.00 مترًا وساع20.20 مترًا عال 11.75 مترًا منطقة نجران البياض 4.00 أمتار السلامة 1.00 متر المحجر1.00 متر المغوي 4.00 أمتار منطقة الباحة الأجاعدة 1.80 متر الأحسبة 16.40 مترًا الجحافين 1.40 متر الجنابين21.65 مترًا الحليه2.30 متر العقيق 16.50 أمتار ظرك 7.00 أمتار



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