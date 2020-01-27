السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يعزي أسرة السلامة



حائل 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واجب العزاء لأسرة السلامة في وفاة عبدالكريم بن صالح السلامة - رحمه الله- .

جاء ذلك خلال زيارة عزاء ومواساة قام بها سموه لمنزل أسرة الفقيد بمدينة حائل مساء اليوم ، التقى خلالها بإخوة وأبناء الفقيد ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .

من جهتهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل على زيارته ومشاركتهم العزاء التي خففت مصابهم ، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب .

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22:54ت م

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