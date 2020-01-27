السعودية اليوم / مجلس شباب حائل يشارك في ملتقى شباب الوطن بالقصيم



02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

يشارك مجلس شباب منطقة حائل في ملتقى شباب الوطن الذي يقام بتنظيم مجلس شباب القصيم وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب القصيم في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

أوضح ذلك أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي الذي أكد خلال حديثه في الملتقى أهمية دور المجالس الشبابية الفاعل في غرس القيم والمبادئ الإسلامية للجيل الجديد، مشيراً إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية لشباب وشابات الوطن.

كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس شباب منطقة حائل على دعم سموهما لمجلس شباب المنطقة وتحفيزهما للعمل والمشاركة والتعاون مع مجالس المناطق بما يخدم الوطن.

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21:58ت م

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