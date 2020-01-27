السعودية اليوم/ مدير تعليم صبيا يلتقي المشرفين والمشرفات والقيادات بالإدارة



صبيا02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

التقى مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي في مسرح الإدارة اليوم أكثر من 500 مشرف ومشرفة، وذلك ضمن اللقاءات الفصلية المركزية بمنسوبي الإدارة.

ونوه الحازمي في مستهل اللقاء بالجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية، مثمنًا دور المشرف التربوي في ترسيخ أهداف سياسة التعليم، وتحقيق التطلعات للوصول بأجيال الوطن إلى التميز، وإعدادهم للإسهام في تنمية الوطن وتطويره .

وأكد أن القيادة المتمكنة والمبدعة تصنع الفرق دائما لأنها تؤمن بروح العطاء والعمل الجماعي ما جعل من المدارس التابعة للإدارة منصات إبداع، ومن الحوارات ولقاءات منطلقًا للتطوير، ومعرضاً للتجارب الإبداعية والأفكار القيادية التربوية، لافتا النظر إلى أن الرؤية الوطنية تتطلب من الجميع أن يكون على قدر التحدي والطموح.

وأكد المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن اللقاء استعرض الرؤية المستقبلية للإدارة، وسبل دعم الأنشطة الطلابية، إضافة إلى الكفايات المستهدفة ومنها كفاية التنظيم والتخطيط، وكفاية الإشراف والمتابعة، ومهارات القيادة والتطوير المهني للمعلمين وتقويم الأداء.

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21:55ت م

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