السعودية اليوم / كوت ديفوار تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا



مونوروفيا 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في الكوت ديفوار تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل.

وأوضحت الوزارة أن طالبًا وصل إلى أبيدجان قادمًا من بكين، ظهرت عليه أعراض مثل السعال والعطس وصعوبة التنفس، وقد نُقل إلى مكان آمن لدى وصوله إلى المطار، ويخضع حاليًا لرقابة طبية.

وحثت الوزارة السكان على عدم الذعر والحفاظ على النظافة العامة، وزيارة أقرب مركز صحي في حالة الإصابة بالحمى أو السعال أو صعوبة التنفس.

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21:23ت م

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