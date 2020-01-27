

الدوادمي 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير 2020 م واس

كرمت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بإدارة التعليم الأهلي والأجنبي أمس قادة المدارس الأهلية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، المنتهي تكليفهم في العمل بالمدارس الأهلية للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ، بحضور مدير التعليم بالمحافظة عبدالله بن حمد السبيعي ومدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة محمد بن راشد الرويس وعدد من القيادات التربوية بالإدارة، وذلك بمقر النادي العلمي.

وألقى مدير التعليم كلمة رحب فيها بالحضور، مثنيًا على جهود التعليم الأهلي وتثمين ما قدمه قادة المدارس الأهلية خلال الفترة الماضية في الميدان التربوي، تلاها كلمة لمدير التعليم الأهلي والأجنبي أشاد فيها بجهود قادة المدارس وتميزهم، متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح كقادة مدارس مميزين مستقبلًا في التعليم العام.

ثم كرم مدير التعليم ومدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي القادة والرعاة.

// انتهى //

20:33ت م

0249





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يكرم قادة المدارس الأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.