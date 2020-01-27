شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يمنح وزير الشؤون الإسلامية وسام العلوم والفنون والان نبدء بالتفاصيل
قام بتسليم الوسام نيابة عن الرئيس السيسي دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي .
وأعرب معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية رئاسةً وحكومة وشعبا على ما يبذلونه من جهود كبيره في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر والسلام والوسطية والاعتدال ومواجهة تيارات الغلو والإرهاب والالحاد والانحلال.
يذكر أن الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يرأس وفد المملكة في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي الذي دعت إليه مصر وبدأ أعماله في وقت سابق اليوم تحت عنوان "تجديد الفكر الديني" ويستمر على مدى يومين بمشاركة قيادات سياسية ودينية من 46 دولة حول العالم.
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