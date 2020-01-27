أوبك: أثر كورونا على النفط ضعيف

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، رئيس الدورة الحالية لمنظمة أوبك، اليوم الاثنين، أنه يتوقع أن تأثير تفشي فيروس تاجي جديد في الصين “كورونا الجديد” على أسواق النفط العالمية يبقى ضعيفًا.

وأضاف أن المنتجين مستعدون للتحرك في مواجهة أي تطورات جديدة.

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وقال عرقاب، في بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية: إن “الأثر على آفاق الطلب العالمي على النفط يبقى ضعيفًا”، موضحًا أن “المنظمة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط تزامنًا مع تطورات وباء فيروس كورونا الذي تفشى مؤخرًا”.

ودعت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، اليوم الاثنين، إلى الحذر من “التوقعات السلبية” فيما يتعلق بالتأثير المحتمل لانتشار الفيروس التاجي على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وزاد عدد وفيات الفيروس في الصين إلى 81 اليوم، بينما أصيب أكثر من 2700 في الوقت الذي تكثف فيه السلطات الصحية في أنحاء العالم فحص المسافرين القادمين من الصين.

وهبطت أسعار الخام حوالي 3% اليوم الاثنين، إذ تتنامى المخاوف حيال الطلب على النفط مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس وإغلاق مدن صينية وتمديد عطلة العام القمري الجديد.

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