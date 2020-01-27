فيصل بن فرحان: الإسرائيليون غير مرحب بهم في السعودية

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية.

وأضاف، في حوار مع شبكة CNN الأمريكية، أن العلاقات مع إسرائيل تعتمد على التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، مضيفًا نحن نشجع بشدة التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع”.

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وتابع وزير الخارجية قائلًا: “وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد”.

وبشأن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية والذي يقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال، أكد وزير الخارجية أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان بقوله: “سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن”.

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