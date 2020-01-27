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تطبيق مزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن جاهزية تطبيق قرار مزاولة النشاط لمدة 24 ساعة للمحال التجارية، حيث أصدرت الأمانة عددا من الرخص التجارية في مواقع متفرقة بمكة المكرمة، وطبقت ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة، لتلبية احتياجات سكان العاصمة المقدسة، وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط والاشتراطات البلدية التقدم إلى البلديات الفرعية بمكة المكرمة التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم، أو من خلال بوابة «بلدي» بعد اكتمال ضوابط التصريح واحتساب المقابل المالي، للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.