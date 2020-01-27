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تطبيق مزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة بمكة

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تطبيق مزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة بمكة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن جاهزية تطبيق قرار مزاولة النشاط لمدة 24 ساعة للمحال التجارية، حيث أصدرت الأمانة عددا من الرخص التجارية في مواقع متفرقة بمكة المكرمة، وطبقت ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة، لتلبية احتياجات سكان العاصمة المقدسة، وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط والاشتراطات البلدية التقدم إلى البلديات الفرعية بمكة المكرمة التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم، أو من خلال بوابة «بلدي» بعد اكتمال ضوابط التصريح واحتساب المقابل المالي، للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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