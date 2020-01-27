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مصادرة 422 كجم من اللحوم والأسماك بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المسالخ أمس 286 كيلوجراما من الأسماك التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافة إلى 136 كيلوجراما من اللحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة شرعت في تنفيذ حملة تصحيحية على محال بيع الأسماك ومراكز التسويق والملاحم بأحياء مكة المكرمة، للتأكد من جودة الأسماك والمأكولات البحرية واللحوم المعروضة للبيع على المستهلكين والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.