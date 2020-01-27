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300 منزل مهددة بالانهيار في مخيمات اللاجئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت أكدت تقارير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومنظمات المجتمع الدني، أن مئات المنازل مهددة بالانهيار وآيلة للسقوط داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وحذرت التقارير من ارتفاع عدد المنازل الآيلة للسقوط داخل المخيمات الفلسطينية بسبب تصدعها وعدم القدرة على ترميمها. وأشارت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان إلى أن أكثر من 300 منزل داخل المخيمات أصبحت مهددة بين لحظة وأخرى بالانهيار، في وقت تجتاح فيه مياه الأمطار والسيول وأمواج البحر المنازل، خاصة القريبة من شاطئ البحر.



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