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هبوط طائرة إيرانية في ماهشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران قال مسؤول إيراني إن طائرة ركاب إيرانية انحرفت عن مدرج مطار ماهشهر جنوب غرب إيران لدى هبوطها صباح أمس. وقال مدير العلاقات العامة في مدينة ماهشهر، أمير نصاب، إن الطائرة كانت قادمة من طهران إلى مدينة ماهشهر، وانحرفت عن مدرج مطار المدينة بسبب عطل فني، بحسب قناة «العالم» الإيرانية. وأضاف «لحسن الحظ، جميع الركاب بصحة جيدة». وذكرت تقارير إخبارية أن الطائرة كانت تقل 130راكبا.



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