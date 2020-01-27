شكرا لقرائتكم خبر

الكويت غاضبة من تصريحات الحرس الثوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الكويت

أبدى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله امتعاضه من تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري، والذي ذكر فيه أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد أخيرا.

وقال إنهم تلقوا وعدا من سفير إيران محمد إيراني بأن يكون هناك موقف من تكرار التصريحات.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية استدعت السفير الإيراني لدى الكويت، وأعرب الجارالله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار التصريحات رغم نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة المشار إليها.