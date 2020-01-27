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756 انتهاكا للحوثيين خلال شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 756 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في مختلف المحافظات، خلال الفترة من 10 ديسمبر 2019م وحتى 10 يناير الحالي. وأشارت إلى أن الانتهاكات التي وثقتها توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وزراعة الألغام وجرائم القنص، وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون واقتحام وتفجير المنازل السكنية والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة، وأوضح التقرير أن محافظة إب تصدرت قائمة الانتهاكات بـ 13 حالة قتل تلتها محافظة الضالع بحالات قتل، والجوف بـ7 حالات، والحديدة 6 حالات، وتعز 4 حالات قتل.



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