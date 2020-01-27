شكرا لقرائتكم خبر

هيئة العقار تصنف أول مكتب يطبق معايير منشآت الوساطة العقارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

صنفت الهيئة العامة للعقار أول مكتب عقاري في المملكة يطبق معايير تصنيف منشآت الوساطة العقارية، التي تسهم في زيادة الموثوقية ورفع نسبة التوطين، وتنوع الخدمات وتحسين التعاملات.

وأوضحت الهيئة أن التصنيف لأول مكتب نموذجي يعد محفزا لبقية المنشآت العقارية للحصول على التصنيف العقاري، مبينة أن التصنيف يتضمن أربعة معايير يشترط تطبيقها للحصول على الخدمة. ويتمثل المعيار الأول في الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة والمعتمدة من الهيئة العامة للعقار، والتي تشمل عقود التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر الاستلام والتسليم للوحدات العقارية.

Advertisements

بينما يشترط المعيار الثاني على المكتب العقاري تقديمه لثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات العقارية المعتمدة التي من ضمنها الوساطة العقارية، ومستشار عقاري، ومصلح عقاري، وإدارة مرافق، وإيجار، وملاك، ووافي.

وأبانت الهيئة أن المعيار الثالث يلزم اجتياز موظف المنشأة أو المرخص له دورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل، بهدف تنمية الكفاءات الوطنية وتوطين هذا القطاع، وتحسين الخدمات العقارية المقدمة. فيما اشترط المعيار الرابع على المنشآت الراغبة في التصنيف أن تكون ذات كفاءة وتميز في الخدمات المقدمة، وتمتلك التجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات العملاء.

وتتكامل الهيئة مع ذراعها الأكاديمي»المعهد العقاري السعودي» في تقديم حقائب تدريبية تخدم جميع مسارات منشآت الوساطة العقارية، حيث كثف المعهد العقاري السعودي تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في خدمات تسويق منتجات سكني، إيجار، الوساطة العقارية، اتحاد الملاك، إدارة المرافق، البيع على الخارطة، حيث بلغت مخرجات المعهد 5417 متدربا، عبر تقديم 236 دورة خلال 2019.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك، أن التصنيف يمثل دافعا لبقية منشآت الوساطة العقارية للحصول على التصنيف والانضمام لمنظومة الوساطة العقارية.