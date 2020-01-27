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أمير مكة يطلع على أعمال هيئة الرقابة

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أمير مكة يطلع على أعمال هيئة الرقابة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على أعمال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس.

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واستمع إلى شرح عن أعمال الهيئة بعد الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد تحت مسمى (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد).

وفي هذا الصدد هنأ الفيصل، الكهموس على صدور الموافقة الكريمة على الترتيبات التنظيمية لأعمال الهيئة، سائلا الله له التوفيق والسداد.

فيما عبر رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على دعمه الدائم لأعمال الهيئة في المنطقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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