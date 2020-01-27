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ملاحظات تؤجل الموافقة على مشروع نظام البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أجلت ملاحظات ومقترحات أعضاء شورى الموافقة على مشروع نظام البيئة، الذي ناقشه مجلس الشورى أمس خلال الاطلاع على تقرير لجنة البيئة والمياه والزراعة بشأن المشروع المكون من 49 مادة.

وطالبت اللجنة في توصيتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام الذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآراءهم على مواد مشروع النظام، مؤكدين أهميته في مواكبة التوجهات العالمية للمحافظة على البيئة، فيما أثنى عدد من الأعضاء على ما تضمنته مواد مشروع النظام من النص على وجود قوات خاصة للأمن البيئي تابعة لوزارة الداخلية، تناط بها مسؤولية إنفاذ الأنظمة البيئية.

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وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن ينص مشروع النظام على إشراك عدد من الجهات الحكومية والتطوعية من خلال مواده، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد تعريف شامل للسياحة البيئية لأهمية ذلك في تعزيز تفعيلها، واقترح آخر إنشاء صندوق خاص للغرامات التي يحددها هذا النظام للصرف منه على المشروعات البيئية.

من أهداف نظام البيئة

حماية البيئة واستدامتها

الالتزام بالمبادئ البيئية

تنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به

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