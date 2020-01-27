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133 برنامجا أكاديميا لتحسين جودة مخرجات الجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بهدف دعم وتعزيز جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وتحسين جودة مخرجاتها، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اعتماد 133 برنامجا في تخصصات ومجالات دراسية مختلفة، في بعض الجامعات خلال الربع الأخير من 2019، مع العمل على اعتماد نحو 120 برنامجا خلال العام الحالي.

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وقال رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان إنه يجب على مؤسسات التعليم العالي في المملكة المبادرة في الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، لما لذلك من دور في الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين جودة مخرجات التعليم، ورفع ترتيب مؤسسات التعليم العالي إلى المستويات العالمية، وتحسين جاهزية الشباب لسوق العمل، كما أكد أن تحقيق الجودة أولوية وطنية وخيار استراتيجي.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور سهيل باجمال أن المركز سيعمل في إطار خطته لهذا العام على اعتماد ما لا يقل عن 120 برنامجا، مع الأخذ بكل فرص النجاح، وتطوير الأعمال وإجراءاتها بما يساعد على تحقيق رسالة المركز وأهدافه، وصولا إلى التميز والتنافسية الدولية، مؤكدا أن التطلعات الاستراتيجية للمركز في دعم وتحفيز التميز بين مؤسسات التعليم العالي، وضمان مستوى عال من الجودة في مخرجاته، ستحقق من خلال شراكات استراتيجية شاملة.

أهداف مركز الاعتماد الأكاديمي