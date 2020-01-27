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خبراء عالميون يستعرضون أهم الفرص المستقبلية لخريجي الجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

استعرض خبراء عالميون ومحليون مختصون في تكنولوجيا المستقبل والأمن السيبراني والتحول الرقمي الحكومي أبرز الفرص والمجالات المستقبلية التي تستهدف آلاف الطلاب والطالبات من خريجي جامعات المملكة سنويا.

وتوقعوا في مداخلاتهم خلال ملتقى «مستقبل التقدم» بالرياض أمس أن تشهد السنوات القليلة المقبلة اختفاء عدد من الوظائف والصناعات، وأن يكون التحدي الأكبر للعالم هو خلق وظائف جديدة تناسب متغيرات سوق العمل، وتواكب قطار الرقمنة والتطور التكنولوجي الكبير.

وأكدت المؤسسة والمديرة التنفيذية لمعهد المستقبل، رجاء مؤمنة، أن الاستثمار في الإنسان والارتقاء بفكره وعمله يعد جوهر اهتمام الحكومة، حتى تصبح المملكة في مصاف شعوب العالم المتقدم.

وأشارت إلى أن التحول الإبداعي دائما ما يبدأ بقصص النجاح برؤية مبنية على أن أنجح الرؤى تلك التي تبنى على مكامن القوة، وقوة وطننا في شبابه الذي يمثل النسبة الأعلى مقارنة مع مجموعة دول العشرين، وهو ما استندت إليه رؤية المملكة 2030.

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اختفاء الوظائف

وعن اختفاء الوظائف توقع مخترع «مؤشر المستقبل» المؤلف والمحاضر أيان خان توقف عدد من المهن وخلق وظائف جديدة في المستقبل. يقول «سيكون التحدي الكبير أمام العالم هو توليد وظائف جديدة لم تكن موجودة. ستغير التقنية عددا من الصناعات، وستتوقف مهن عدة عن العمل في السنوات القليلة المقبلة».

وفي الخيال العلمي دعت الكاتبة الألمانية الدكتورة إلسا ستريادس، صاحبة أعلى الكتب مبيعا، إلى استخدام الخيال العلمي في إطلاق المبادرات والمبتكرات التي تساعد على التحول السريع نحو المستقبل.

وبين خبير الروبوتات والذكاء الصناعي، الهولندي كريستيان كروم، عن الانفجار التكنولوجي، أن العالم كله يتجه نحو الرقمنة، وأن التقنية المتسارعة تمهد لولادة اقتصاد جديد، مشيرا إلى أن البيانات المتسلسلة ستسهم في تجديد النظام النقدي، وستقوم التكنولوجيات النانوية بتعطيل صناعات بأكملها.

وعن توظيف الخريجين وضعت خبيرة تطوير الأعمال، لميس هذباوي، خارطة طريق لنجاح الخريجين الجدد في الجامعات والمدارس خلال ورشة عمل عن مهارات الاتصال والتوظيف في 2030. وفي السياق نفسه أبانت خبيرة التعليم الالكتروني، الدكتورة منيرة جمجوم، عن انخفاض معدلات الالتحاق بالجامعات على مستوى العالم وتغير احتياجات سوق العمل.

وفي المقابل عرضت الخبيرة التعليمية، الدكتورة جانين شهال، خلال ورشة عمل تفاعلية أهم المهارات المطلوبة للتوظيف في 2030 ، والاحتياجات الحقيقية لأصحاب العمل خلال السنوات المقبلة.