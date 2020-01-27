حملة عن أضرار الأجهزة الالكترونية بمدارس ينبع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - ينبع
بدأت في مدارس تعليم ينبع أمس، الحملة التوعوية بأضرار الأجهزة الالكترونية التي ينظمها قسم الشؤون الصحية المدرسية (بنات)، مستهدفا الطالبات في مدارس المحافظة.
وتهدف الحملة التي تستمر شهرا إلى التوعية بأضرار الأجهزة الالكترونية وكيفية الاستخدام الأمثل لها.
وأوضحت مسؤولة المبادرة، مساعد قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع عبير الشريف أن المبادرة تأتي في إطار الحملة الوطنية للتوعية بأضرار الأجهزة الالكترونية، إذ تتناول عددا من المحاور التوعوية والتثقيفية.
وأبانت أن القسم سيشارك في تفعيل المبادرة في عدد من المدارس، فيما تستكمل المرشدات الصحيات تفعيل المبادرة في بقية مدارس المحافظة من خلال الاستفادة من حصص الأنشطة في التوعية والتثقيف، وإجراء المسابقات وتكريم الطالبات المشاركات، وتخصيص أسبوع في الإذاعة المدرسية للتوعية بأضرار الأجهزة الالكترونية، مشيرة إلى إطلاق قناة خاصة لحصر الفعاليات والمشاركات التي تقدمها المدارس.
محاور المبادرة:
- التعريف بالألعاب والأجهزة الالكترونية
- الأجهزة الالكترونية فوائدها وأضرارها
- مقاطع فيديو عن نتائج سوء الاستخدام
- التنمر ودور المدرسة في توجيه الطالبات للاستخدام الصحيح
- دور المنزل للتوجيه في استخدامها بالشكل الأمثل مع الأبناء
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