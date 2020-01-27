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منتدى باشراحيل الثقافي يفتح ملف آثار مكة والعناية بها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فتح منتدى محمد صالح باشراحيل الثقافي ملف «آثار مكة المكرمة.. القيمة والبعد الثقافي والتنموي»، في محاضرة قدمها أستاذ كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن حسين الشريف، وذلك في مقر المنتدى بحي العوالي بمكة المكرمة.

وقال رئيس مجلس إدارة المنتدى، الدكتور عبدالله محمد باشراحيل، في كلمته إنه يجب المحافظة على ما تحتويه مكة من آثار إسلامية تذكرنا بعهد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تشهده المملكة من اهتمام بالغ بحضارة وآثار أمتنا العربية. ولعل ما أضافه رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، حينما كان رئيسا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حين فعل هذا الدور من خلال هيئة الآثار، هو دليل على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان من اهتمام بتلك الآثار والمقدسات الإسلامية.

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بعد ذلك تحدث الدكتور عبدالله الشريف، مبتدئا بعرض عن بداية تكوين مكة، وأنها مركز الأرض، وقدم بعضا من آثارها، بدءا من المسجد الحرام وما يحتويه من معالم أثرية قديمة، مرورا بالمشاعر المقدسة، وأهم المساجد والجبال والأودية، مؤكدا أن الاهتمام والمحافظة على هذه المعالم الأثرية لا يتعارضان مع ثوابت هذا الدين.

وأضاف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، القارئ للتاريخ والمهتم به، وكذلك مهندس الرؤية ولي العهد، اهتمت بحضارتها وتاريخها، ومن عناصر هذه الرؤية الاستفادة من تلك المقومات التاريخية.

وشارك في مداخلات اللقاء الذي أداره مدير المنتدى مشهور الحارثي، كل من الدكتور محمد بن مريسي الحارثي، والمهندس الشريف محمد آل زيد، والدكتور يوسف الثقفي، والدكتور عبدالحكيم موسى، وأحمد علاء الدين، والدكتور محمود كسناوي، واللواء عبدالعزيز السبيعي، والدكتور عالي القرشي، وفاروق أغي والدكتور علي الزهراني.

وفي الختام كرم رئيس المنتدى الدكتور عبدالله باشراحيل ونائبه المهندس تركي باشراحيل الضيف المحاضر بتقديم درع وهدية المنتدى.