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الوقاية من سوسة النخيل الحمراء..مبادرة سعودية للتنمية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتعرض التربة والمياه العذبة والمحيطات والغابات والتنوع البيولوجي للتدهور السريع، ويشكل تغير المناخ ضغطا إضافيا على الموارد التي نعتمد عليها، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالكوارث مثل الجفاف والفيضانات.

دور المملكة

تولي السعودية جل الاهتمام لترتيب أولويات توفير الغذاء ومياه الشرب للسكان لما تتسم به أيكولوجيا المملكة من شح في الموارد المائية، وتبنت رؤية المملكة 2030 هذا الهدف من أجل ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وللسعودية مبادرات عديدة من أجل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، ألا وهو مكافحة الجوع عن طريق الوقاية من سوسة النخيل الحمراء.

المبادرات والبرامج

1 البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي ومنع استعمال الموارد الطبيعية بطريقة غير سليمة

2 أطلقت المؤسسة العامة للحبوب هذه المبادرة، حيث تنفذ على خمس مراحل:

إعداد إطار العمل التشريعي للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة

الرصد المتواصل للفقد والهدر الغذائي

توفير التدريب لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص حول أفضل الممارسات المتبعة للحد من الفقد والهدر الغذائي

تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد لتحسين إعادة استخدام المنتجات

تعزيز قدرات إعادة تدوير مخلفات الطعام

3 برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها للسيطرة على هذه الآفة

4 برنامج تأهيل المدرجـات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الطائف والباحة وعسير وجازان لتحقيق أهداف زراعية ومائية

5 برنامج دراسة إنشاء مراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين والمنتجين لتحقيق تسويق زراعي للخضار والفواكه عالي الكفاءة

6 وضع آليـة للتكامـل بيـن وزارة البيئة والمياه والزراعة والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والمؤسسة العامة للحبـوب والجهات لتأميـن إمدادات الغـذاء وضمـان المسـاهمة فـي تحقيـق الأمن الغذائـي للمملكـة

7 تفعيل دور الشراكات الدولية، لإيجاد مصادر للتوريد الغذائي، وذلك عن طريق الاستثثمار الزراعي الخارجي من خلال شراكات استراتيجية مع دول أخرى وبما يحقق المنفعة لكل الجهات والمجتمعات المحليـة

أرقام وإحصائيات

نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية لعام 2017

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ذكور 6.2

إناث 5.5

نسبة الأطفال الذين يعانون من توقف النمو لعام 2017

ذكور 11.9

إناث 10.2

نسبة الأطفال الذين يعانون من الهزال وزيادة الوزن لعام 2017

الهزال

إناث 4.8

ذكور 3.3

زيادة الوزن

إناث 8.5

ذكور 8.7

حجم إنتاج المشروعات الزراعية (كجم لكل دونم) لعامي 2016 -2017

نوع الإنتاج الزراعي

الأعلاف

2016 - 2.071

2017 - 2.018

الحبوب

2016 - 523

2017 - 543

الخضراوات

2016 - 2.293

2017 -2.282

الفواكه

2016 - 691

2017 -721

النسبة المئوية للمساحة الزراعية الخاضعة للممارسات الزراعية المستدامة من عام 2014 إلى عام 2017

2014 - 14.14

2015 - 14.32

2016 - 14.5

2017 - 14.73

عدد الموارد الحيوانية من عام 2011 إلى عام 2017

2011 - 20

2017

مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية من عام 2010 إلى عام 2016