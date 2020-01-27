الوقاية من سوسة النخيل الحمراء..مبادرة سعودية للتنمية المستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتعرض التربة والمياه العذبة والمحيطات والغابات والتنوع البيولوجي للتدهور السريع، ويشكل تغير المناخ ضغطا إضافيا على الموارد التي نعتمد عليها، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالكوارث مثل الجفاف والفيضانات.
دور المملكة
تولي السعودية جل الاهتمام لترتيب أولويات توفير الغذاء ومياه الشرب للسكان لما تتسم به أيكولوجيا المملكة من شح في الموارد المائية، وتبنت رؤية المملكة 2030 هذا الهدف من أجل ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وللسعودية مبادرات عديدة من أجل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، ألا وهو مكافحة الجوع عن طريق الوقاية من سوسة النخيل الحمراء.
المبادرات والبرامج
1 البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي ومنع استعمال الموارد الطبيعية بطريقة غير سليمة
2 أطلقت المؤسسة العامة للحبوب هذه المبادرة، حيث تنفذ على خمس مراحل:
- إعداد إطار العمل التشريعي للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة
- الرصد المتواصل للفقد والهدر الغذائي
- توفير التدريب لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص حول أفضل الممارسات المتبعة للحد من الفقد والهدر الغذائي
- تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد لتحسين إعادة استخدام المنتجات
- تعزيز قدرات إعادة تدوير مخلفات الطعام
3 برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها للسيطرة على هذه الآفة
4 برنامج تأهيل المدرجـات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الطائف والباحة وعسير وجازان لتحقيق أهداف زراعية ومائية
5 برنامج دراسة إنشاء مراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين والمنتجين لتحقيق تسويق زراعي للخضار والفواكه عالي الكفاءة
6 وضع آليـة للتكامـل بيـن وزارة البيئة والمياه والزراعة والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والمؤسسة العامة للحبـوب والجهات لتأميـن إمدادات الغـذاء وضمـان المسـاهمة فـي تحقيـق الأمن الغذائـي للمملكـة
7 تفعيل دور الشراكات الدولية، لإيجاد مصادر للتوريد الغذائي، وذلك عن طريق الاستثثمار الزراعي الخارجي من خلال شراكات استراتيجية مع دول أخرى وبما يحقق المنفعة لكل الجهات والمجتمعات المحليـة
أرقام وإحصائيات
نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية لعام 2017
- ذكور 6.2
- إناث 5.5
نسبة الأطفال الذين يعانون من توقف النمو لعام 2017
- ذكور 11.9
- إناث 10.2
نسبة الأطفال الذين يعانون من الهزال وزيادة الوزن لعام 2017
الهزال
- إناث 4.8
- ذكور 3.3
زيادة الوزن
- إناث 8.5
- ذكور 8.7
حجم إنتاج المشروعات الزراعية (كجم لكل دونم) لعامي 2016 -2017
نوع الإنتاج الزراعي
الأعلاف
- 2016 - 2.071
- 2017 - 2.018
الحبوب
- 2016 - 523
- 2017 - 543
الخضراوات
- 2016 - 2.293
- 2017 -2.282
الفواكه
- 2016 - 691
- 2017 -721
النسبة المئوية للمساحة الزراعية الخاضعة للممارسات الزراعية المستدامة من عام 2014 إلى عام 2017
- 2014 - 14.14
- 2015 - 14.32
- 2016 - 14.5
- 2017 - 14.73
عدد الموارد الحيوانية من عام 2011 إلى عام 2017
- 2011 - 20
- 2017
مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية من عام 2010 إلى عام 2016
- 2010 - 4.1
- 2011 - 4.7
- 2012 - 5.1
- 2013 - 5.2
- 2014 - 5.6
- 2015 - 4.9
- 2016 - 11.1
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.