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إحباط تهريب طني حشيش و100 طن قات بالمناطق الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أحبطت فرق حرس الحدود تهريب نحو طنين من الحشيش و100 طن من القات عبر حدود المملكة البرية والبحرية بالمناطق الجنوبية خلال جمادى الأولى الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال جمادى الأول من عام 1441هـ، عن إحباط محاولات عدة لتهريب 1790 كجم من مادة الحشيش المخدر، و90 طنا و65 كجم من مادة القات المخدر.

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وبين أنه جرت إحالة المتهمين وتسليم المواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكل محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سدا منيعا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

79 متورطا من مختلف الجنسيات: