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وزير الخارجية يلتقى المستشار السياسي لرئيس الوزراء البريطاني

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، المستشار السياسي لرئيس الوزراء نائب مستشار الأمن القومي ديفيد كويري، خلال زيارة سموه الرسمية للمملكة المتحدة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، تحقيقاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

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