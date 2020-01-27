شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى المستشار السياسي لرئيس الوزراء البريطاني والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، تحقيقاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.
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