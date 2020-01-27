شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تستقبل رحلة جوانزو بإجراءات إحترازية مشدّدة لمنع وفادة الـ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

فعلت وزارة الصحة اليوم الاثنين ، خططها الإحترازية المشدّدة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ، وذلك لدى استقبال ، مطار الملك خالد الدولي بالرياض ، رحلة قادمة من جوانزا الصينية مساء اليوم .

وقامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض للرحلة وأيضا المسافرين القادمين عليها ، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.

حيث اصطف موظفو مركز المراقبة الصحية لمعاينة جميع القادمين وقياس علاماتهم الحيوية.

يذكر أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة بادر منذ بداية إكتشاف الفيروس في الصين بإتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له من خلال إتخاذ عدد من الإحترازات الوقائية ومنها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المناطق المسجّل فيها إصابات ولرصد القادمين منها وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.