شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وفقدان آخر في سقوط مروحية كرواتية والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الدفاع الكرواتية أن أحد أفراد طاقم مروحية عسكرية كرواتية لقي حتفه وآخر مفقود جراء سقوط الطائرة في البحر اليوم الاثنين. وسقطت المروحية وهى من طراز "كيوا واريور" في مضيق زلارين جنوب سيبينيك في ساحل كرواتيا الأوسط المطل على البحر الأدرياتيكي. وأضافت الوزارة أن الجيش وخفر السواحل مازالوا يبحثون عن فرد الطاقم المفقود. وقال وزير الدفاع دامير كرستيتسفيتش في مؤتمر صحفي إن الحطام يقع على عمق 30 مترا وأنه جرى إيقاف كل مروحيات كيوا عن الخدمة بانتظار تحقيق في الحادث.

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