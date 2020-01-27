طقس ممطر غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل

2020-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

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وتوقعت الأرصاد، في تغريدة لها عبر تويتر، أن يشهد طقس الثلاثاء تكوّن سحب ممطرة على مناطق الجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وأجزاء من منطقتي تبوك وحائل.

وتابعت الهيئة أن طقس يوم غد سيشهد وجود رياح نشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة، وسماء غائمة جزئيًّا.

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