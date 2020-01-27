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البيئة تحظر صيد الروبيان في الخليج العربي

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2020-01-27

فبراير المقبل حفاظًا على مخزونه الاستراتيجي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن حظرها صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة، وذلك لمدة 6 أشهر بدءًا من شهر فبراير القادم، بهدف إعطاء الروبيان فرصة للتكاثر، وللمحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.

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ودعت الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

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