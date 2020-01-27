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مرض كيدمان يجبر كيث أوربان على مغادرة حفل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ لوس أنجلوس اضطر مغني موسيقى الكانتري الشهير، كيث أوربان، لمغادرة حفل توزيع جوائز جرامي «على وجه السرعة»، بسبب مرض زوجته، النجمة الأسترالية نيكول كيدمان. وحرص كيث على مغادرة الحفل الذي أقيم أمس الأول في مركز «ستابلز» بلوس أنجلوس ليعود لتمريض زوجته. وأعرب كيث عن امتنانه لوجود زوجته بين «أيد أمينة» في المنزل، في إشارة إلى وجود ابنتيهما صنداي (11 عاما) وفيث (9أعوام) إلى جانبها.



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