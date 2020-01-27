شكرا لقرائتكم خبر

الألمان أنفقوا 9 مليارات يورو على شراء الزهور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ إسن (ألمانيا)

أنفق الألمان العام الماضي نحو 9ر8 مليارات يورو على شراء الزهور المقطوفة أو أوعية النباتات وغيرها للمنازل والحدائق.

وأوضحت الرابطة المركزية للبستنة في ألمانيا أمس بمناسبة معرض الزهور الدولي بمدينة إسن أن هذه النفقات تزيد بنسبة 7ر2 % على ما أنفق في 2018.

وأضافت أنه بحسب النتائج الأولية زادت النفقات السنوية لكل شخص على الزهور والنباتات من 105 إلى 108 يوروات في العام الماضي، مشيرة إلى أن بائعي الزهور راضون بصفة خاصة عن حجم مبيعات الزهور المقطوفة.