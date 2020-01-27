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آل دهلوي يتلقون التعازي في حسن

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آل دهلوي يتلقون التعازي في حسن
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تتلقى أسرة دهلوي التعازي في وفاة حسن عبدالحميد دهلوي، مدير الشؤون المالية والإدارية السابق بالنقابة العامة للسيارات، عن عمر ناهز الـ77 عاما، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى السبت الماضي، بعد معاناة مع المرض.

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والراحل شقيق كل من بشير وسعود وفايز ونوال ووداد وهند، ووالد كل من تامر وماهر ونادر ومحمد وعبير وغادة وأمل.

وسيكون اليوم آخر أيام العزاء بمنزل الراحل في حي الرصيفة بمكة المكرمة مقابل محطة القطار.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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